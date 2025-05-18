Правоохранители пресекли деятельность подпольной табачной фабрики в Ленобласти

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела о нелегальном производстве сигарет. Так, 12 человек, включая организаторов и сотрудников подпольной фабрики, скоро предстанут перед судом, написала Neva.Today .

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области, подпольный бизнес существовал с 2017 года и был ликвидирован только через шесть лет. За это время злоумышленники сбыли не менее 115 миллионов пачек сигарет на сумму более 1,8 миллиарда рублей.

На фабрике работали 11 производственных линий, каждая из которых производила пять тысяч сигарет в минуту. Поддельные сигареты упаковывались в пачки с этикетками известных брендов и маркировались фальшивыми акцизными марками.

Основная часть продукции реализовывалась в Москве, Московской, Ярославской и Владимирской областях, а также в Красноярском и Хабаровском краях. Ущерб, нанесенный правообладателям из-за незаконного использования их товарных знаков, составил более 47 миллионов рублей.