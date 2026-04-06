Пожизненно осужденный экс-мэр Махачкалы отсудил у государства 346 тысяч рублей

Осужденный пожизненно за терроризм 72-летний экс-мэр Махачкалы Саид Амиров отсудил 346 тысяч рублей у государства. Деньги пойдут на компенсацию расходов за поездки адвоката и экспертизу условий содержания в колонии, сообщил телеграм-канал Mash .

В прошлом году Амиров добивался комфортных условий: просил оборудовать камеру для инвалида-колясочника и установить раковину. Также он жаловался на резкий запах в прогулочном дворике. Суд отклонил сам иск, но экспертиза условий обошлась бюджету в 203 тысячи рублей.

Еще более 140 тысяч компенсировали за визиты московского адвоката в Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области в 2023 году.

Позже Амиров пытался оспорить долг почти в 96 миллионов рублей за имущество в Махачкале — котельные и земельные участки. Его супруга внесла 51 миллион рублей, но окончательно долг закрыли только в декабре 2024 года.

Экс-чиновника арестовали в 2013 году, с 2015 года он отбывает наказание в колонии «Черный дельфин». В 2017 году Амиров просил выпустить его по УДО из-за инвалидности второй группы — суд отказал.

В 2019 году его бывшего заместителя Германа Рагимханова привлекли за мошенничество на 40 миллионов рублей.