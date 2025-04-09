Пожилую жительницу Пензенской области признали виновной в убийстве подруги

Суд признал 65-летнюю жительницу Никольска виновной в убийстве подруги. Об этом сайту «Пенза Пресс» сообщили в следственном управлении СКР по Пензенской области.

Правоохранители установили, что в ночь на 26 июня 2024 года приятельницы выпивали в квартире на улице Ленина и поссорились. Пенсионерка вытолкнула подругу из окна второго этажа, а затем вышла во двор и нанесла ей несколько ударов ногами по голове и телу. Потерпевшая скончалась от полученных травм на месте.

Обвиняемая находилась под домашним арестом во время следствия. Суд приговорил ее к шести годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.