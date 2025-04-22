Пожилого жителя Тобольска обвинили в убийстве жены выстрелом в спину

Тело женщины с огнестрельным ранением спины обнаружили в Тюменской области. Погибшей оказалась жительница Тобольска. По подозрению в расправе задержали ее мужа. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По данным ведомства, труп 67-летней женщины нашли утром 21 апреля на территории частного дома в микрорайоне Строитель. Против 74-летнего супруга возбудили уголовное дело.

Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства преступления и его мотивы.