Пожилая курянка доверилась мошенникам и попыталась поджечь МФЦ

Курянка по указанию мошенников пыталась поджечь многофункциональный центр. Об этом сообщила пресс-служба полиции Курской области.

«Днем на улице Щепкина города Курска 70-летняя жительница областного центра, используя легковоспламеняющуюся жидкость, подожгла входную дверь в помещение многофункционального центра», — заявили в пресс-службе.

Поджог пенсионерка снимала на камеру телефона. Работники МФЦ оперативно среагировали и быстро потушили дверь. Рядом оказались полицейские, очевидцы сообщили им о случившемся и правоохранители задержали подозреваемую. Против нее возбудили уголовное дело.

На допросе курянка заявила, что поджечь МФЦ ее заставили якобы «сотрудники правоохранительного ведомства», с которыми она говорила по телефону. Аферисты убедили женщину, что внутри здания находятся преступники, которые пытаются оформить на нее кредит.

«При этом женщину убедили самой обналичить кредитную карту на сумму почти 200 тысяч рублей. Эти деньги отправить мошенникам она не успела», — отметили в пресс-службе.

По телефону мошенники пообещали, что после поджога прилетит спецназ на вертолете и задержит «преступников» из МФЦ. Также пенсионерке пригрозили уголовной ответственностью за отказ от сотрудничества. В итоге курянка выполнила требования телефонных собеседников.