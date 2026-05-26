Пожар уничтожил машину браконьеров вместе с добычей в Курганской области

В Курганской области двое мужчин стали фигурантами дела о незаконной охоте. Их машина сгорела вместе с тушей сибирской косули, сообщило Ura.ru со ссылкой на УМВД РФ по региону.

По данным ведомства, 46-летний рецидивист и его 50-летний знакомый отправились на рыбалку и взяли с собой двуствольное охотничье ружье. По дороге мужчины заметили косулю и решили устроить незаконную охоту.

На поле в резонатор автомобиля набилась солома. Подозреваемые застрелили животное и погрузили тушу в багажник, а затем машина загорелась прямо на ходу.

Ущерб департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области оценили в 40 тысяч рублей.