Повар из Петербурга избил коллегу до смерти из-за салата

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом газете «Петербургский дневник» сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, вечером 6 апреля у одного из домов на улице Бухарестской обвиняемый в ходе конфликта нанес потерпевшему удары ногой и кулаками по различным частям тела. В результате пострадавший упал и ударился головой об асфальт. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, отметил сайт Piter.TV.

Фигурант дела рассказал, что он работает поваром, а потерпевший был его коллегой. Во время приготовления пищи потерпевший подошел к его рабочему месту и забрал его заготовку — салат «Айсберг». Обвиняемый, возмущенный этим поступком, предложил ему выйти на улицу для разрешения конфликта. Уголовное дело передали во Фрунзенский районный суд для дальнейшего рассмотрения.