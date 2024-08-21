Потерпевший попросил смягчить приговор Баязитовой и Архаровой

Топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков, ставший потерпевшим по делу о вымогательстве, попросил заменить реальный срок на условный осужденным за это журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Заявление об этом на заседании в Мосгорсуде сделал представитель банкира адвокат Олег Востряков. Суд рассматривает жалобы защиты на приговор.

Приговор женщинам, администрировавшим Telegram-канал «Адские бабки», вынесли в ноябре 2023 года. Баязитова получила пять лет, а Архарова — 4,5 года колонии общего режима. Их признали виновными в вымогательстве денег у представителя банка за то, чтобы о нем не публиковали негативную информацию. При этом прокурор просил для подсудимых 14 и 13 лет лишения свободы соответственно.