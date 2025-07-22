После жестокого избиения подростка в Балашихе возбудили дело

Ilya Moskovets/URA.RU
Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com

Подмосковный Следком возбудил уголовное дело из-за избиения 17-летнего жителя Балашихи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что группа мужчин напала на подростка 17 июля на территории квартала Абрамцево в Балашихе. После избиения пострадавший обратился за медицинской помощью. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также местонахождение нападавших.

«Проводятся допросы, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы», — отметили в пресс-службе.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяла под контроль Балашихинская городская прокуратура.

Ранее о жутком избиении парня сообщал Telegram-канал «Осторожно, новости». По его информации, группа нападавших почти полчаса избивала и унижала подростка, снимая происходящее на телефон и требуя денег.Позже видеозапись появилась в Сети.

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