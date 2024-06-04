После стрельбы на Костромской улице в Москве возбудили дело

СК: дело о хулиганстве возбудили после стрельбы на Костромской улице в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы на северо-востоке Москвы. Производство начали по статье о хулиганстве, сообщили в пресс-службе столичного СК.

В ведомстве отметили, что 4 июня неизвестный несколько раз выстрелил из квартиры жилого дома на Костромской улице в сторону остановки общественного транспорта. В этот момент там находился автобус с людьми.

По предварительным данным, пострадавших нет. С места происшествия подозреваемый скрылся. Сейчас там работают следователи и криминалисты, идут опрос очевидцев и следственные действия.

В столичном дептрансе уточнили, что в результате стрельбы незначительные повреждения получил автобус, который выполнял маршрут № 637.

«Пострадавших среди пассажиров городского транспорта нет, все люди в безопасности», — подчеркнули в ведомстве.

В прокуратуре Москвы отмечали, что в результате ЧП пострадали двое — мужчина и женщина.

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