После осквернения подростками георгиевской ленты под Калугой возбудили дело

В Калужской области подростки из семей бывших мигрантов осквернили георгиевскую ленту, против них возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС .

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ („Реабилитация нацизма“)», — сказал он.

По мнению Бастрыкина, причиной подобного поведения стал недостаток патриотического воспитания. Особенно проблема прослеживается в семьях, которые приехали в Россию из других стран.

«Родители давно успели получить российское гражданство, но объяснить своим детям, что значит этот священный символ в нашей стране, забыли», — сказал председатель СК.

Он отметил, что мигранты, желающие жить и работать в России, должны прежде всего изучить законы, культуру и историю страны.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий георгиевские ленты к символам воинской славы. Теперь публичное осквернение этого символа может обернуться штрафом до пяти миллионов рублей или сроком до пяти лет.