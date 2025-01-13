После нападения мужчины с ножом на людей в супермаркете в Щелкове завели дело

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело после нападения мужчины с ножом на посетителей и персонал супермаркета в Щелкове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Следователи ведут производство о покушении на убийство трех человек. Подозреваемым стал 20-летний уроженец Волгоградской области. Правоохранители установили, что 13 января мужчина вошел в магазин на Краснознаменской улице, напал на людей и несколько раз ранил их ножом.
Потерпевшим оказали медицинскую помощь, их жизням в настоящее время ничто не угрожает.
Пресс-служба областной прокуратуры добавила, что взяла расследование дела под свой контроль. В ближайшее время суд с участием представителя надзорного ведомства рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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