После гибели катавшейся на тюбинге в Мытищах девочки возбудили дело

В Мытищах возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка 22 февраля при катании на тюбинге. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного СК.

Производство начали по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователь уже осмотрел место происшествия, идут допросы свидетелей, он также запланировал проведение судебных экспертиз.

По данным следствия, в деревне Румянцево мужчина катал двух детей на тюбингах, привязанных к автомобилю. При повороте ватрушка, в которой находилась его дочь, попала под колеса машины. Ребенок скончался в больнице от полученных травм.

В СК напомнили родителям о необходимости более ответственного подхода к обеспечению безопасного катания на тюбингах в зимний период: необходимо исключить любую ситуацию, способную привести к гибели ребенка или его травмированию на любом инвентаре, предназначенном для спуска.