Посетителя ресторана задержали за попытку пьяного угона «газели» в Ижевске

Сотрудники полиции задержали в Октябрьском районе Ижевска 40-летнего посетителя ресторана, который собирался угнать автомобиль. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на МВД РФ.

По данным следствия, потерпевший приехал к заведению на арендованной «газели» и ненадолго зашел внутрь, оставив ключи в замке зажигания. Когда он вернулся, то увидел, что автомобиль выезжает с парковки, а за рулем находится незнакомец.

Мужчине удалось вытащить злоумышленника из салона. Оказалось, что тот находился в состоянии опьянения. Возбуждено уголовное дело.