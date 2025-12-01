Попытку ограбления магазина с применением оружия пресекли в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске правоохранительные органы задержали мужчину, который открыл стрельбу в магазине алкогольных напитков, расположенном на улице Сургутская. Злоумышленник попытался украсть товар и выстрелил шесть раз в сторону продавца. Об этом URA.RU cообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

По информации ведомства, силовики задержали 37-летнего мужчину на улице Свободы. Он пытался скрыться от правоохранителей, но был обезоружен. Отмечается, что подозреваемый использовал предмет, похожий на пистолет, для совершения преступления.

Пневматическое оружие, из которого стрелял задержанный, было изъято. Мужчину передали полиции для дальнейшего расследования. Против него возбудили уголовное дело.