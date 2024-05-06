Попавшийся на взятке сын замглавы МВД получил реальный срок | 360°

Криминал 06 мая 2024, 20:11 Попавшийся на взятке сын замглавы МВД получил реальный срок Сын замглавы МВД Зубова получил 7 лет тюрьмы и 18 млн рублей штрафа Freepik

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Суд приговорил сына замглавы МВД России Игоря Зубова Дениса к семи годам лишения свободы, а также обязал выплатить штраф в размере 18 миллионов рублей. Об этом сообщили «Известия».

Вместе с Зубовым на скамье подсудимых оказались президент мини футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и экс-директор нефтебазы «МО НТП» Василий Ермаков.

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Карпову назначили наказание в виде семи лет лишения свободы, а Ермакову — восемь лет колонии и штраф в размере 36 миллионов рублей.

Следствие установило, что подсудимые хотели заручиться покровительством регионального УФСБ за определенное вознаграждение. Силовики задержали их при попытке передать взятку сотруднику ведомства 12 февраля 2022 года в Самаре.

Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн подтвердил арест Зубова. Он обнародовал соответствующий документ. По его данным, сумма взятки составляла не меньше 18 миллионов рублей.