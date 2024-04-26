Получившего взятку от Аббасова сотрудника ДПС арестовали в Москве | 360°

Криминал 26 апреля 2024, 18:52 Получившего взятку от Аббасова сотрудника ДПС арестовали в Москве Суд Москвы отправил сотрудника ДПС в СИЗО до 18 июня за взятку от Аббасова Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы / Telegram

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Басманный районный суд Москвы отправил под арест сотрудника ДПС Дмитрия Бовтунова, который получил взятку от фигуранта уголовного дела об убийстве Исахана Аббасова. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

По версии следствия, Бовтунов остановил автомобиль, за рулем которого находился Аббасов. У мужчины при себе не было водительского удостоверения, он предложил сотрудники ДПС взятку. Бовтунов продиктовал счет, на который ему перевели 30 тысяч рублей.

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По решению столичного суда полицейский будет находиться в СИЗО до 18 июня.

Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест пять фигурантов уголовного дела об убийстве Кирилла Ковалева в Люблине. Преступление произошло на парковке после того, как Ковалев сделал Шахину Аббасову замечание из-за неправильно припаркованной машины.