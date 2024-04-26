Получившего взятку от Аббасова сотрудника ДПС арестовали в Москве | 360°

26 апреля 2024, 18:52
Получившего взятку от Аббасова сотрудника ДПС арестовали в Москве
Суд Москвы отправил сотрудника ДПС в СИЗО до 18 июня за взятку от Аббасова
Басманный районный суд Москвы отправил под арест сотрудника ДПС Дмитрия Бовтунова, который получил взятку от фигуранта уголовного дела об убийстве Исахана Аббасова. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
По версии следствия, Бовтунов остановил автомобиль, за рулем которого находился Аббасов. У мужчины при себе не было водительского удостоверения, он предложил сотрудники ДПС взятку. Бовтунов продиктовал счет, на который ему перевели 30 тысяч рублей.
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По решению столичного суда полицейский будет находиться в СИЗО до 18 июня.
Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест пять фигурантов уголовного дела об убийстве Кирилла Ковалева в Люблине. Преступление произошло на парковке после того, как Ковалев сделал Шахину Аббасову замечание из-за неправильно припаркованной машины.
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