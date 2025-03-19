Полтора килограмма наркотиков изъяли у жителя Ленинградской области

Сотрудники полиции задержали 41-летнего жителя Ленинградской области по подозрению о покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

По данным ведомства, курьера задержали возле железнодорожной станции Заневский Пост-2. Силовики обнаружили в багажнике автомобиля нарушителя полтора килограмма наркотиков, расфасованные в четыре свертка.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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