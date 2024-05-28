Полмиллиона за место в вузе. Мошенники придумали, как обманывать родителей абитуриентов

Юрист Яковлева: мошенники «продают» абитуриентам места в вузах за 500 тысяч

Аферисты придумали мошенническую систему с покупкой бюджетных мест в вузах. Как не попасться в ловушку рассказала директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева в беседе с агентством «Прайм» .

По ее словам, схема у мошенников очень простая: родителям выпускников школ предлагают «гарантированное поступление на бюджет» за определенную сумму, примерно 200-500 тысяч рублей. После получения денег злоумышленники исчезают.

«Используйте только официальные контакты для связи с вузами и будьте осторожны с предложениями в социальных сетях. Вузы не ведут прием абитуриентов через соцсети и не просят переводить деньги на личные счета», — предупредила Яковлева.

Она отметила, что необходимо сообщать о случаях мошенничества, чтобы наказать аферистов и предотвратить повторные махинации.

Ранее стало известно, что мошенники придумали, как «угонять» аккаунт на госуслугах по ОМС. У жертв таких аферистов могут появиться внезапные кредиты.