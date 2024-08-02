Полковника Пешкова обвинили в хищениях при поставках пайков для бойцов СВО

Второй Западный окружной суд арестовал экс-заместителя командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковника Дмитрия Пешкова. Его отправили под стразу по делу о растрате. Об этом сообщило РИА «Новости».

Полковника арестовали, после чего продлили ему срок пребывания под стражей. Судебный акт об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу оставили без изменения.

Следствие предъявило обвинение Пешкову в рамках расследования дела о хищениях при поставках продовольственных пайков для нужд бойцов спецоперации. Сам полковник свою вину не признал.

Ранее стало известно об аресте командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Артема Городилова. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.