Полиция задержала жителя Чкаловска, шантажировавшего женщину-юриста ради миллиона рублей

Нижегородские правоохранители раскрыли случай длительных угроз и шантажа женщины-юриста. Житель Чкаловска в возрасте 38 лет стал преследовать потерпевшую после отказа от личного общения. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД России.
По данным следствия, подозреваемый с декабря 2024 года по конец мая 2025 года отправлял фейковые обвинения и создавал клевету, пытаясь принудить жертву выплатить миллион рублей.
Мужчина также испортил имидж жертвы, распространяя ложные сведения и негатив в сети. Фигуранту предъявили обвинение по статье «Вымогательство».
Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается расследование дела, объединенного с эпизодом повреждения автомобиля потерпевшей.
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