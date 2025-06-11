Полиция задержала жителя Чкаловска, шантажировавшего женщину-юриста ради миллиона рублей

Нижегородские правоохранители раскрыли случай длительных угроз и шантажа женщины-юриста. Житель Чкаловска в возрасте 38 лет стал преследовать потерпевшую после отказа от личного общения. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД России.

По данным следствия, подозреваемый с декабря 2024 года по конец мая 2025 года отправлял фейковые обвинения и создавал клевету, пытаясь принудить жертву выплатить миллион рублей.

Мужчина также испортил имидж жертвы, распространяя ложные сведения и негатив в сети. Фигуранту предъявили обвинение по статье «Вымогательство».

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается расследование дела, объединенного с эпизодом повреждения автомобиля потерпевшей.