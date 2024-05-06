Полиция задержала в Новой Москве подозреваемого в поджоге человека | 360°

Криминал 06 мая 2024, 09:57 Полиция задержала в Новой Москве подозреваемого в поджоге человека СК: в Новой Москве задержали подозреваемого в поджоге одежды мужчины РИА «Новости»

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Полицейские задержали в Новой Москве 41-летнего подозреваемого, который из-за личной неприязни поджег одежду мужчины. Пострадавший скончался от полученных ожогов. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

По данным следствия, ЧП произошло 5 мая в подъезде жилого дома на улице Самуила Маршака. Правоохранители изъяли на месте преступления емкость, в которой, предположительно, находилась зажигательная смесь.

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Нападавшего доставили в подразделение столичного СК. Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью и общеопасным способом.

Ранее в Башкирии полицейские начали проверку в отношении супругов-экзорцистов. Мужчина и женщина за крупное вознаграждение обливали людей зажигательной смесью и поджигали, «изгоняя бесов».