Полиция задержала в Новой Москве подозреваемого в поджоге человека | 360°

06 мая 2024, 09:57
Полиция задержала в Новой Москве подозреваемого в поджоге человека
СК: в Новой Москве задержали подозреваемого в поджоге одежды мужчины
Полицейские задержали в Новой Москве 41-летнего подозреваемого, который из-за личной неприязни поджег одежду мужчины. Пострадавший скончался от полученных ожогов. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК России.
По данным следствия, ЧП произошло 5 мая в подъезде жилого дома на улице Самуила Маршака. Правоохранители изъяли на месте преступления емкость, в которой, предположительно, находилась зажигательная смесь.
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Нападавшего доставили в подразделение столичного СК. Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью и общеопасным способом.
Ранее в Башкирии полицейские начали проверку в отношении супругов-экзорцистов. Мужчина и женщина за крупное вознаграждение обливали людей зажигательной смесью и поджигали, «изгоняя бесов».
Поджоги
Полиция
Москва
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