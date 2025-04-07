Полиция задержала угонщиков LADA в Пензенской области

УМВД Башмаковского района Пензенской области раскрыло дело об угоне автомобиля Lada Priora после обращения 58-летнего местного жителя. Похищенный автомобиль принадлежал ему. Об этом сообщила «Пенза-пресс» .

Задержанные — молодые люди 22 и 23 лет, они признали вину. Преступники рассказали, что угнали машину «с толкача», возвращаясь от гостей и будучи нетрезвыми.

Полицейские напомнили жителям о необходимости сообщать о преступлениях в правоохранительные органы.