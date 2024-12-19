Полиция задержала троих лжегазовщиков в Нижнем Новгороде
Полицейские задержали троих жителей Нижегородской области, которые обманули пенсионерку. Пресс-служба ГУ МВД России по региону информирует, что 78-летняя жительница Нижегородского района заподозрила обман со стороны сотрудников газовой службы при покупке плиты, написало НИА «Нижний Новгород».
Они потребовали дополнительные деньги якобы за замену газоанализаторов. Пенсионерка передала полицейским приметы «газовщиков» и сообщила время их предполагаемого визита.
Участковый вместе с курсантами нижегородской Академии МВД обнаружили двоих молодых людей, одетых в униформу представителей газовой службы, выходящими из квартиры пенсионерки. Злоумышленники попытались скрыться и оказали сопротивление при задержании. Ими оказались жители Заволжья 23 и 22 лет, один из которых ранее был судим за мошенничество.
На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что женщина передала задержанным пластиковый конверт с деньгами в размере 500 тысяч рублей. У одного из задержанных полицейские изъяли переданные пенсионеркой купюры.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».