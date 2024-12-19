Полиция задержала троих лжегазовщиков в Нижнем Новгороде

Полицейские задержали троих жителей Нижегородской области, которые обманули пенсионерку. Пресс-служба ГУ МВД России по региону информирует, что 78-летняя жительница Нижегородского района заподозрила обман со стороны сотрудников газовой службы при покупке плиты, написало НИА «Нижний Новгород» .

Они потребовали дополнительные деньги якобы за замену газоанализаторов. Пенсионерка передала полицейским приметы «газовщиков» и сообщила время их предполагаемого визита.

Участковый вместе с курсантами нижегородской Академии МВД обнаружили двоих молодых людей, одетых в униформу представителей газовой службы, выходящими из квартиры пенсионерки. Злоумышленники попытались скрыться и оказали сопротивление при задержании. Ими оказались жители Заволжья 23 и 22 лет, один из которых ранее был судим за мошенничество.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что женщина передала задержанным пластиковый конверт с деньгами в размере 500 тысяч рублей. У одного из задержанных полицейские изъяли переданные пенсионеркой купюры.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».