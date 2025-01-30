Полиция задержала рецидивиста за серию краж аккумуляторов в Нижнем Новгороде

Полицейские Нижнего Новгорода поймали ранее судимого мужчину, который воровал автомобильные аккумуляторы. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе областного МВД России.

По данным полиции, в январе 2025 года восемь жителей города заявили о краже аккумуляторных батарей из своих автомобилей, припаркованных на улицах Сазанова, Мончегорской и Красноуральской. Среди пострадавших были владельцы как легковых и грузовых машин, так и экскаваторов.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний безработный, который ранее уже привлекался к ответственности за имущественные преступления.

Против него возбудили уголовное дело. На допросе мужчина признался в содеянном и рассказал, что продавал украденные аккумуляторы в специальный центр. Фигуранта отправили в следственный изолятор.