Полиция задержала подростков, которые избили и заживо подожгли мужчину во Владивостоке

Полицейские Владивостока задержали трех подростков, обвиняемых в жестоком нападении на случайного прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Подозреваемыми оказались два 16-летних и один 17-летний жители Владивостока. В отношении них возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Преступление произошло на территории рынка в Ленинском районе Владивостока. Накануне правоохранители сообщили, что охранник рынка, который просматривал записи с камеры видеонаблюдения, заметил как несколько мужчин избивают еще одного.

На кадрах, попавших в социальные сети, было видно, что три молодых человека повалили жертву на землю, облили горючей жидкостью и подожгли, но пламя быстро потухло. После этого они избили мужчину, а один из нападавших ударил его ножом в спину.

В пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю сообщили, что потерпевшего смогли спасти. Сейчас он проходит лечение в одной из городских больниц.