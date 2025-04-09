Полиция задержала подозреваемую в жестоком убийстве пенсионерки из Перми

Правоохранители задержали 37-летнюю жительницу Перми, которая подозревается в жестоком убийстве пожилой женщины. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление произошло утром 17 марта 2025 года на улице Карбышева. Злоумышленница проникла в квартиру, потребовала деньги и ударила пенсионерку молотком по голове. Потерпевшая скончалась в реанимации от тяжелых травм.

После убийства нападавшая забрала две тысячи рублей и скрылась, но благодаря оперативной работе силовиков ее личность и местонахождение были установлены. Дело квалифицировали как убийство из корыстных побуждений. В ближайшее время следователи предъявят женщине обвинение и будут ходатайствовать о заключении ее под стражу.