Полиция задержала пьяного водителя Lada за злостные нарушения ПДД в центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга сотрудники Госавтоинспекции поймали пьяного водителя автомобиля LADA Granta. Об этом сообщила «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По данным полицейских, около 16:00 в четверг, 27 ноября, инспекторы попытались остановить машину, однако водитель проигнорировал требования и начал убегать, создавая опасные ситуации на дороге. Авто удалось блокировать на площади Искусств.

За рулем оказался 23-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составили 13 протоколов по статьям КоАП, включая три за выезд на встречную полосу, четыре за непредоставление преимущества пешеходам и два за проезд на красный сигнал светофора. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет.