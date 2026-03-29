Полиция задержала нижегородца по подозрению в незаконном обороте наркотиков

В городе Бор Нижегородской области сотрудники полиции задержали местного жителя по подозрению в покушении на незаконный оборот наркотиков. При личном досмотре у мужчины обнаружили марихуану общей массой более 42 граммов. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

В ходе последующего обыска в его доме были найдены предметы, свидетельствующие о причастности к распространению запрещенных веществ: электронные весы, упаковочные материалы, а также специальное оборудование для выращивания растений. В результате из жилого помещения изъяли восемь кустов наркосодержащих растений и дополнительное растительное вещество.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Полиция призывает граждан сообщать о любых известных случаях незаконного оборота наркотиков.