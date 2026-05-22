Полиция задержала более 30 участников драки на свадьбе на юго-востоке Москвы

Полиция Москвы задержала более 30 иностранцев после массовой драки на свадьбе

Массовую драку устроили гости свадебной церемонии перед кафе на улице Юных Ленинцев на юго-востоке Москвы. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 33 участника потасовки и доставили в отделение. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

В ведомстве заявили, что рукопашная стала продолжением словесного конфликта между гостями. Разгоряченные мужчины вышли на улицу, где продолжили выяснять отношения дракой.

В результате происшествия никто не пострадал. Около кафе правоохранители задержали только 25 участников потасовки. Еще восьмерых — в ходе рейда в районе Текстильщики.

Все доставленные в отдел оказались иностранцами в возрасте от 17 до 60 лет. Против 24 задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Выяснилось, что еще трое нарушили миграционное законодательство. Одному из них назначили выдворение за пределы России.

Против шести задержанных завели уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемых отправили в изолятор.

В начале мая полиция Ленинградской области задержала 12 иностранных работников птицефабрики Кировского района, устроивших массовую драку. В пресс-службе ведомства заявили, что в рукопашной участвовали более 60 человек, 20 из которых получили серьезные травмы и попали в больницу.