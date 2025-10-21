Полиция задержала банду аферистов, обманывавших пожилых людей в Петербурге

Петербургская полиция задержала банду, которая подозревается в причастности к обману пенсионеров. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
Преступники действовали под видом сотрудников банка, обещали замену старых купюр и использовали доверие пожилых граждан. Жертвами стали жители разных регионов, общее число пострадавших устанавливается.
Сейчас члены группы находятся под арестом, следствие выясняет обстоятельства преступления. Среди обвиняемых — мужчина и женщина из Владимирской и Смоленской областей, а также двое жителей Республики Адыгея. Расследуется серия эпизодов хищений крупных сумм.
