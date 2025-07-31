Полиция задержала 19-летнего жителя Ижевска по делу об угоне «девятки»

Сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя Ижевска по подозрению в похищении транспортного средства. Подробности сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу УМВД по Удмуртии.
Во время ночной проверки правоохранители остановили машину ВАЗ-21093. У молодого человека, находившегося за рулем, не оказалось водительских прав. Выяснилось, что автомобилист причастен к угону «девятки».
По информации ведомства, фигурант вместе с друзьями оттолкал машину со стоянки, завел и уехал. Возбуждено уголовное дело.
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