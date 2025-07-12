Полиция Тольятти задержала 41-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков

Полиция Тольятти задержала 41-летнего гражданина, подозреваемого в попытке распространения наркотических веществ. Согласно информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД по Самарской области, задержание состоялось в Центральном районе города. Об этом написал сайт volga.news .

При проверке у подозреваемого были обнаружены четыре упаковки с наркотиком мефедроном, общий вес которого составлял приблизительно 5,5 грамма. Наркотик был приобретен злоумышленником через интернет-ресурсы с целью последующей реализации методом «закладок».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Следствие продолжает исследование обстоятельств приобретения и приготовления наркотических веществ.