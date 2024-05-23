Полиция Сургута задержала местного жителя по подозрению в убийстве матери

В Сургуте правоохранители задержали 47-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве матери. Об этом написал сайт Ura.ru , ссылаясь на следственное управление СК РФ по ХМАО.

Случай произошел 22 мая в квартире по улице 30 лет Победы. Подозреваемый взял спортивную гирю и несколько раз ударил мать по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.

По факту случившегося заведено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.