Полиция Сочи нашла у приезжего мужчины более 700 граммов героина

В Сочи полицейские нашли у мужчины, приехавшего на курорт, более 700 граммов героина. Об этом сообщила «Кубань 24» со ссылкой на  пограничное управления ФСБ России.

Во временном доме наркодилера также были обнаружены сверки героина с примесями других запрещенных средств. Мужчина планировал распространять наркотики на территории курорта.

Подозреваемого поместили под стражу. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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