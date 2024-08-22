Полиция Сочи нашла у приезжего мужчины более 700 граммов героина

В Сочи полицейские нашли у мужчины, приехавшего на курорт, более 700 граммов героина. Об этом сообщила «Кубань 24» со ссылкой на пограничное управления ФСБ России.

Во временном доме наркодилера также были обнаружены сверки героина с примесями других запрещенных средств. Мужчина планировал распространять наркотики на территории курорта.

Подозреваемого поместили под стражу. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.