Полиция Ростова-на-Дону закрыла подпольное казино

В Ростове-на-Дону полиция провела рейд и закрыла подпольное казино. 42-летний мужчина арендовал помещение в центре города и оборудовал его для проведения азартных игр, включая столы для покера, карты и фишки, написала rostovgazeta.ru .

Он собирал деньги с участников игр и продавал им фишки. В ходе обыска были изъяты деньги, телефоны и игровое оборудование. Организатора доставили в отдел полиции, где против него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Полиция продолжает расследование, чтобы установить возможных сообщников и подсчитать сумму преступного дохода.