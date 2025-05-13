Полиция поймала группу организаторов фиктивных браков в Ленобласти

Правоохранители пресекли в Ленинградской области деятельность группы, которая занималась организацией фиктивных браков с иностранцами. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В преступную группу входили двое выходцев из Центральной Азии и их 39-летняя сообщница, которая становилась фиктивной невестой. СК возбудил уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.

За фальшивую свадьбу злоумышленники получали 100 тысяч рублей. Благодаря фиктивным бракам «невеста» заработала в общей сумме 35 тысяч рублей. Один легализованный иностранец получил российское гражданство, а второй — вид на жительство.

Сотрудники полиции и Росгвардии провели обыски по местам проживания фигурантов уголовного дела. Правоохранители изъяли копии документов, мобильные телефоны, денежные средства и носители информации. Одного из фигурантов отправили под стражу, двоим избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в организации незаконной миграции заподозрили супружескую пару из Зеленодольска. по версии следствия, они легализовали более 1,5 тысячи иностранцев.