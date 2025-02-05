Полиция Петербурга закрыла бордель в отеле на Чкаловском проспекте

Полиция обнаружила бордель в одном из отелей на Чкаловском проспекте в Санкт-Петербурге. Он работал под видом салона, в котором девушки оказывали интимные услуги за деньги. Об этом сообщает сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Правоохранители выяснили, что перед устройством на работу кандидаткам предлагали пройти собеседование и обучение в специальном Telegram-канале. После изучения теоретического курса и сдачи «экзамена» девушкам обещали зарплату около 150 тысяч рублей в месяц. Они должны были работать по 48 часов в неделю.

Организатором подпольного бизнеса оказалась 46-летняя женщина. Еще две сотрудницы в возрасте 29 и 40 лет работали в борделе на постоянной основе.

Следователи возбудили уголовное дело. Организатора публичного дома задержали, а работавших на нее женщин привлекли к административной ответственности.