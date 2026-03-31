Полиция Петербурга задержала жителя Колтушей по подозрению в распространении наркотиков

В воскресенье, 22 марта, в селе Павлово Всеволожского района Ленобласти добровольная народная дружина заметила мужчину, который раскладывал свертки с порошкообразным веществом у дома. При виде патрульных предполагаемый наркокурьер попытался скрыться, написал Piter.TV .

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили и изъяли три полимерных пакета. Экспертиза подтвердила, что в них находился метадон общей массой около 150 граммов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Спустя несколько дней, 30 марта, на Московском вокзале сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя Колтушей. У мужчины имеется богатое криминальное прошлое, включая судимости за тяжкие преступления. В настоящее время он помещен под стражу.