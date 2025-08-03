Полиция Петербурга задержала подозреваемого в избиении мужчины на Малой Балканской

Мужчину избили в Санкт-Петербурге на Малой Балканской улице в ночь на 30 июля 2025 года. Через день правоохранительные органы задержали подозреваемого. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.