Полиция Петербурга задержала подозреваемого в избиении мужчины на Малой Балканской

Мужчину избили в Санкт-Петербурге на Малой Балканской улице в ночь на 30 июля 2025 года. Через день правоохранительные органы задержали подозреваемого. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Согласно информации полиции, конфликт случился из-за фар автомобиля. Около 03:40 сотрудники правоохранительных органов обнаружили 49-летнего пострадавшего. Мужчину с различными травмами экстренно доставили в больницу.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Утром 31 июля оперативники угрозыска задержали 26-летнего подозреваемого из Восточно-Сибирского региона. Предварительно, фигурант избил оппонента из-за включенных фар и скрылся с места преступления.

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