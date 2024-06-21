Полиция Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в убийстве человека в 90-х

В Петербурге правоохранители задержали жителя Ленинградской области, который мог работать киллером в 90-х годах. Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу регионального ГСУ СК России.

Еще в октябре 1994 года в Ломоносове правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. Следователям вместе с сотрудниками МВД удалось вычислить подозреваемого в убийстве лишь спустя 30 лет.

СК установил, что обвиняемый совершил еще три заказных убийства в Петербурге и Ленобласти и получил за это деньги.

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