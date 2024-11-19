Полиция Петербурга задержала мужчину и женщину, которые организовали работу интим-салона

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 35-летнего мужчину и 33-летнюю женщину, который содержали интим-салон в Красногвардейском районе города. Об этом рассказала Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Организаторы пригласили на роль администраторов 31-летнюю женщину из Коми и 23-летнюю девушку из Челябинской области. Сотрудницы заведения работали вахтовым методом, приезжая в Петербург из других городов.

Мужчина и женщина зарабатывали на своем «бизнесе» около миллиона рублей в месяц. Заведено уголовное дело.