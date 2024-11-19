Полиция Петербурга задержала мужчину и женщину, которые организовали работу интим-салона

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 35-летнего мужчину и 33-летнюю женщину, который содержали интим-салон в Красногвардейском районе города. Об этом рассказала Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Организаторы пригласили на роль администраторов 31-летнюю женщину из Коми и 23-летнюю девушку из Челябинской области. Сотрудницы заведения работали вахтовым методом, приезжая в Петербург из других городов.
Мужчина и женщина зарабатывали на своем «бизнесе» около миллиона рублей в месяц. Заведено уголовное дело.
Лучшие медики больницы в Раменском получили премию «Подмосковный врач»
Денис Буцаев и Андрей Турчак обсудили ход реализации реформы в Республике Алтай
Студентка из Раменского стала призером международного конкурса проектов
Реконструкцию котельной № 58 провели в Апрелевке под Наро-Фоминском
Фестиваль «Песни огненных дорог» пройдет в Раменском 7 декабря
Хор «Русская песня» из Раменского получил Гран-при международного фестиваля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте