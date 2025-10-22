Полиция Петербурга задержала 12 человек по делу о мошенничестве с автостраховкой

Сотрудники полиции задержали в Петербурге 12 человек, подозреваемых в мошенничестве с полисами КАСКО. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк.

По предварительным данным, аферисты страховали дорогостоящие иномарки, а затем умышленно устраивали ДТП, сталкиваясь с деревьями. Страховщикам передавалась недостоверная информация об ущербе и лицах, участвовавших в происшествиях.

Общий ущерб страховым компаниям составил 170 миллионов рублей. В отношении участников схемы были возбуждены уголовные дела.