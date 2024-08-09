Полиция Петербурга раскрыла мошенническую схему с автострахованием, задержав 16 человек

В Петербурге правоохранители раскрыли мошенничество, связанное с автострахованием. По данному делу задержаны 16 подозреваемых, написала Neva.Today со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Сообщается, что аферисты покупали подержанные иномарки бизнес-класса через подставных лиц и инсценировали аварии с автомобилями каршеринга. Таким образом им удалось получить более 4,5 миллиона рублей от страховых компаний.

Сейчас следствие проводит мероприятия для установления всех участников схемы.