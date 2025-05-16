Полиция Петербурга пресекла угон автомобиля Chery Tiggo 4 в Выборгском районе

В Санкт-Петербурге произошло хищение транспортного средства. По информации gazeta.spb.ru, сотрудница пункта выдачи сообщила в правоохранительные органы об угоне своего автомобиля Chery Tiggo 4 белого цвета 2021 года выпуска.
Стоимость украденного транспортного средства составила 1,5 миллиона рублей. Автомобиль был застрахован только по ОСАГО и не имел дополнительных систем сигнализации. Похищение произошло в Выборгском районе по проспекту Художников.
Благодаря быстрому реагированию сотрудников уголовного розыска подозреваемые были задержаны. Одного из них взяли в квартире на проспекте Луначарского, а второго — на следующий день в Красном Селе.
Следственное управление возбудило уголовное дело в отношении задержанных по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».
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