Полиция Петербурга пресекла схему фиктивных браков для легализации

Правоохранители Петербурга и Ленинградской области остановили деятельность преступной группы, которая организовывала фиктивные браки. В центре схемы оказалась 39-летняя женщина, заключившая два фиктивных брака с иностранцами за вознаграждение, написал «Петроград» .

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, за каждый такой брак иностранцы платили 100 тысяч рублей. Мнимая невеста заработала 35 тысяч рублей, участвуя в этих сделках.

У участников схемы изъяли документы, телефоны, деньги и электронные носители с доказательствами. Один из иностранцев уже получил российское гражданство, а второй — вид на жительство.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Одного из фигурантов арестовали, остальных отпустили под подписку о невыезде.