Полиция Пензенской области задержала 19-летнего парня, который оборудовал тайники с наркотиками
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области задержали 19-летнего жителя Кузнецка, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков. Об этом написала «Пенза-пресс».
Во время личного обыска молодого человека полицейские обнаружили сверток с порошкообразным веществом белого цвета. После направления вещества на экспертизу выяснилось, что оно относится к наркотикам общей массой около 0,16 грамма.
Кроме того, сотрудниками полиции были обнаружены и зафиксированы еще 17 тайников с наркотическими веществами, подготовленные подозреваемым на территории Пензы. Подозреваемый признался в совершении преступления и подтвердил намерение распространять наркотическое средство на территории города.
Следственными органами заведено уголовное дело, предусматривающее максимальное наказание сроком до 15 лет заключения. Подозреваемый находится под арестом.