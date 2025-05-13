Полиция Пензенской области задержала 19-летнего парня, который оборудовал тайники с наркотиками

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области задержали 19-летнего жителя Кузнецка, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков. Об этом написала «Пенза-пресс» .

Во время личного обыска молодого человека полицейские обнаружили сверток с порошкообразным веществом белого цвета. После направления вещества на экспертизу выяснилось, что оно относится к наркотикам общей массой около 0,16 грамма.

Кроме того, сотрудниками полиции были обнаружены и зафиксированы еще 17 тайников с наркотическими веществами, подготовленные подозреваемым на территории Пензы. Подозреваемый признался в совершении преступления и подтвердил намерение распространять наркотическое средство на территории города.

Следственными органами заведено уголовное дело, предусматривающее максимальное наказание сроком до 15 лет заключения. Подозреваемый находится под арестом.