Полиция Нижнего Новгорода задержала пьяного охранника по подозрению в убийстве коллеги

В Нижнем Новгороде правоохранители задержали 46-летнего охранника, который подозревается в убийстве коллеги во время ссоры. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на центральное МСУТ СКР.

Случай произошел во время распития алкоголя в здании охраны. В какой-то момент мужчина схватил нож и ударил им коллегу. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Нападавший сам позвонил в скорую и полицию и признался в содеянном.

Нижегородца поместили под стражу. Следствие завело уголовное дело.