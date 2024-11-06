Полиция Нижнего Новгорода задержала пьяного охранника по подозрению в убийстве коллеги

В Нижнем Новгороде правоохранители задержали 46-летнего охранника, который подозревается в убийстве коллеги во время ссоры. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на центральное МСУТ СКР.
Случай произошел во время распития алкоголя в здании охраны. В какой-то момент мужчина схватил нож и ударил им коллегу. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Нападавший сам позвонил в скорую и полицию и признался в содеянном.
Нижегородца поместили под стражу. Следствие завело уголовное дело.
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