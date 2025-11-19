Полиция Нижнего Новгорода задержала местную жительницу после серии краж
В Нижнем Новгороде сотрудники уголовного розыска задержали 44-летнюю женщину, подозреваемую в серии карманных краж в общественном транспорте. По данным полиции, с августа по ноябрь 2025 года поступило несколько заявлений от потерпевших пассажиров из разных районов города. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
Общая сумма ущерба от действий злоумышленницы превысила 170 тысяч рублей. Установлено, что подозреваемая, ранее судимая за аналогичные преступления, потратила похищенные деньги на личные нужды, а кошельки и другие предметы выбрасывала.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). На время предварительного расследования она находится под подпиской о невыезде. Наказание по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.