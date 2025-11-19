Полиция Нижнего Новгорода задержала местную жительницу после серии краж

В Нижнем Новгороде сотрудники уголовного розыска задержали 44-летнюю женщину, подозреваемую в серии карманных краж в общественном транспорте. По данным полиции, с августа по ноябрь 2025 года поступило несколько заявлений от потерпевших пассажиров из разных районов города. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Общая сумма ущерба от действий злоумышленницы превысила 170 тысяч рублей. Установлено, что подозреваемая, ранее судимая за аналогичные преступления, потратила похищенные деньги на личные нужды, а кошельки и другие предметы выбрасывала.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). На время предварительного расследования она находится под подпиской о невыезде. Наказание по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.