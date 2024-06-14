Полиция Нижнего Новгорода задержала 32-летнюю женщину, которая распространяла наркотики

В Нижнем Новгороде правоохранители задержали 32-летнюю местную жительницу, причастную к распространению наркотиков. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Горожанку задержали у одного из домов по улице Васенко. Во время досмотра у нее обнаружили девять пакетиков с запрещенными веществами. Полицейские выяснили, что женщина промышляла сбытом наркотиков через тайники-закладки.

Теперь подозреваемой грозит до 11 лет тюрьмы. Расследование дела продолжается.